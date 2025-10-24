BE:FIRST - 夢中 / THE FIRST TAKEサムネイル ダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTが24日、約２年ぶりに「THE FIRST TAKE」（10月24日22時よりプレミア公開）に登場。ストリーミング累計再生回数１億回を自身最速で突破した「夢中」をピアノのみのスペシャルアレンジで一発撮りパフォーマンス。【動画】10月24日22時よりプレミア公開されるBE:FIRST - 夢中 / THE FIRST TAKEYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第6