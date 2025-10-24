茺田知事は10月24日の定例会見で、自民党と日本維新の会が2026年の法案成立を目指すとしている副首都構想について「大都市機能の地方分散にまで踏み込んでほしい」と注文をつけました。茺田知事は県庁で定例会見に臨みました。このなかで高市新政権の発足に関連し、自民党と日本維新の会が連立政権の合意書において「早急に検討を行い2026年の通常国会で法案の成立を目指す」とした副首都構想について次のように述べま