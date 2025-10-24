欧州株売り優勢、米ＣＰＩや週末を控えて調整含み 東京時間18:07現在 英ＦＴＳＥ100 9571.73（-6.84-0.07%） 独ＤＡＸ24184.63（-23.16-0.10%） 仏ＣＡＣ40 8189.47（-36.31-0.44%） スイスＳＭＩ 12557.70（+0.43+0.00%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:07現在 ダウ平均先物DEC 25月限46934.00（+12.00+0.03%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6789.2