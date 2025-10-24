東京時間17:45現在 香港ハンセン指数 26160.15（+192.17+0.74%） 中国上海総合指数 3950.31（+27.90+0.71%） 台湾加権指数 27532.26（休場） 韓国総合株価指数 3941.59（+96.03+2.50%） 豪ＡＳＸ２００指数 9018.95（-13.80-0.15%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84056.31（-500.09-0.59%） ２４日のアジア株は総じて上昇。３０日に米中首脳会談が開催されると報じられたことで、両国の