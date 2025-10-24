ユーロ圏１０年債利回り格差仏８１、伊８０ｂｐやや拡大傾向 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:19時点）（%） ドイツ2.614 フランス3.424（+81） イタリア3.41（+80） スペイン3.151（+54） オランダ2.768（+15） ギリシャ3.276（+66） ポルトガル3.004（+39） ベルギー3.17（+56） オーストリア2.918（+30） アイルランド2.8