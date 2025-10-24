NHK『インタビューここからお笑い芸人オードリー若林正恭（拡大版）』が、きょう24日深夜に放送される（深1：46）。【写真】おなじみの…ニッポン放送のスタジオでトークする若林＆廣瀬智美アナ収録現場はオードリーの“ホーム”とも言える、ラジオ局・ニッポン放送。そこで繰り出される若林の本音。前回、23分の放送時間では収まりきらず、なくなくカットした未公開トークを今回は余すところなく伝える。聞き手は廣瀬智美