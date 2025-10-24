高市内閣はコメ政策も転換です。備蓄米放出をすすめてきた小泉大臣にかわって、新大臣の鈴木大臣は「おこめ券」を後押ししたいと話しました。狙いはどこにあるのでしょうか？東京都台東区。ある家計支援策を始めました。台東区 企画財政部三谷洋介さん「きょうからお送りする“おこめ券”」台東区、独自の「おこめ券」。全世帯へ4400円分、子育て世帯や3人以上の世帯には8800円分配布します。台東区民「少しうれしいですね