高市総理は午後、国会で所信表明演説をおこないました。「強い経済を作る」と訴え、まずは物価高対策に最優先で取り組む考えを強調しました。女性初の総理大臣として、初めて所信表明演説に臨んだ高市総理。まず訴えたのは、自らの「決意」でした。高市早苗 総理「今の暮らしや未来への不安を希望に変え、強い経済を作る。そして、日本列島を強く、豊かにしていく。絶対に諦めない決意をもって、国家国民のため、果敢に働いて