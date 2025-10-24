ももいろクローバーZ・佐々木彩夏が、2025年11月28日にリリースする『AYAKA NATION VIP ROOM A⁺ Special Edition 2024 & 2025』LIVE Blu-rayの発売を記念して、2026年2月22日に＜AYAKA NATION Special Edition「VIP ROOM A⁺」LIVE & Secret Special Movie+＞を実施することを発表した。◆佐々木彩夏 画像本イベントでは、神奈川県・千葉県・埼玉県の3カ所にて、2024年に開催された＜AYAKA NATION Special Edit