【AmazonセールKADOKAWA「ガンダム」作品】 実施中 機動戦士ガンダム MSV-R ジョニー・ライデンの帰還 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアにて、KADOKAWAの「ガンダム」関連作品のセールが実施されている。 セールの対象となっているのは、「機動戦士ガンダム MSV-R ジョニー・ライデンの帰還」や「機動戦士クロスボーン・ガンダム」など。