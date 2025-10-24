名古屋市の東山動植物園で飼育されていたキリン「トリノ」が10月23日、天国に旅立ちました。25日から献花台も設けられます。東山動植物園によりますと、23日午後、19歳のオスのアミメキリン「トリノ」が転倒して水堀に落ち、引き揚げたあとも立ち上がることができなくなりました。大型の動物は、立てなくなると体重で内臓が圧迫されるということで、23日午後6時半、呼吸不全のため死にました。2005年に東山で生まれたトリ