[故障者情報]ジェフユナイテッド千葉は24日、GKホセ・スアレス(29)が右膝内側半月板損傷のために、母国スペインで手術を行ったと発表した。9月26日の練習中に負傷したという。2022年に来日した同選手は3シーズンを徳島でプレー。今季より千葉に移籍し、ここまでJ2で26試合に出場していた。現在3位でJ1復帰を目指すチームにおいて、大きな痛手となりそうだ。