10月24日のNHK『あさイチ』に、俳優の寛一郎が出演した。放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』で、トキ（郄石あかり）の最初の夫・銀二郎を演じている寛一郎。Xには「寛一郎さん」「銀二郎さん」だけではなく、「佐藤浩市」もトレンド入りした。寛一郎の父は佐藤浩市。そして祖父は昭和を代表する名優・三國連太郎だ。Xには、《エッ！朝ドラの寛一郎さんって佐藤浩市さんの息子さんだったの！！初めて知った》《寛一郎さ