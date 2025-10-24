コラボレーションライブ＜M bit Live #4Awich × iri＞が9月29日、東京・渋谷Spotify O-EASTで開催された。同公演より厳選されたライブ映像がM bit ProjectオフィシャルYouTubeチャンネルにて期間限定配信された。＜M bit Live＞は“生きていく 好きな曲がふえていく”をスローガンに、ひとりひとりの人生に音楽との出会いを届けるプロジェクト“M bit Project”による一夜限りのコラボレーションライブ企画だ。その第1弾は＜Ori