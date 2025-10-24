カルビーが、コナミの運営するモバイルゲーム「プロ野球スピリッツA」とコラボレートした「ポテトチップス プロ野球スピリッツA」が再び登場。2025年12月1日から全国のスーパーマーケットやドラッグストアなどで期間限定で販売する（2026年4月終売予定）。2025年の日本シリーズはタイガースVSホークス！いよいよSMBC日本シリーズ2025が10月25日、みずほPayPayドームで幕を開ける。セ・リーグのクライマックスシリーズを制した阪神