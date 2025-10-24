日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月24日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 16981( 15804) 3月限28(28) TOPIX先物 12月限 21368( 20493) 3月限 200( 0) 日経225ミニ 11月限 13416( 124