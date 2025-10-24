BE:FIRSTが、約2年ぶりに「THE FIRST TAKE」へ登場した。◆BE:FIRST 動画第604回となる今回披露するのは、ドラマ『波うららかに、めおと日和』の主題歌として書き下ろされ、Billboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数にて、自身最速で1億回を突破したゴスペル調のラブソング「夢中」だ。6人の折り重なる声がより美しく際立つ、ピアノのみのスペシャルアレンジにて一発撮りパフォーマンス。◆◆