ロックバンド「Kode Talkers」のヴォーカル＆ギターでバイクレーサーの長瀬智也さんが自身のインスタグラム・ストーリーズで、来月9日に筑波サーキットで開催されるレース最終戦への来場を呼びかけています。 【写真を見る】【 長瀬智也 】今年のバイクレース最終戦は “70年前のエンジン最後のレース” 万感を込めて「楽しみたい」来場を呼びかける長瀬さんがストーリーズに、サーキットの路面でレーサーとして組み上げた