【モデルプレス＝2025/10/24】女優の真木よう子が10月24日、自身のYouTubeを更新。妊娠糖尿病と診断されたことを明かした。【写真】真木よう子、妊娠中のふっくらお腹姿◆真木よう子、妊娠中の辛さ語る真木は「【妊娠糖尿病】実は診断されていました。妊娠マイナートラブルのあれこれ今だからこそお話致します。」と題し、自身の弟・仁氏とともに妊娠中のマイナートラブルについてトークを繰り広げた。2009年に第1子を出産した真木