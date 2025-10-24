埼玉県鳩山町で昨夜（23日）からけさ（24日）にかけて、住宅に侵入し、現金が盗まれる被害が相次いで発生しました。23日午後9時ごろから24日午前7時すぎにかけて、埼玉県鳩山町で住宅の窓ガラスを割って侵入し、現金が盗まれる被害が9件相次いで発生しました。1件の被害額は最大でおよそ41万円で、合計137万円にのぼるということです。警察によりますと、被害があった住宅はすべて2階建ての一軒家で、住人が寝ている時間帯に1階の