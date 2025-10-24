【モデルプレス＝2025/10/24】女優の今田美桜が2020年1月に発売した写真集「ラストショット」（講談社）の10度目の重版が決定。それを記念し、デジタル版に特典として収録されているカットが公開された。【写真】今田美桜、ドレス姿で美背中披露◆今田美桜、写真集「ラストショット」10度目重版決定本写真集は2019年に微笑みの国・タイで撮影されたもの。当時22歳だった今田のみずみずしい表情、熱気あふれる街でみせる役者として