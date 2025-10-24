シンガーソングライターの友希が、アルバム『Main Dish』を10月29日にリリースする。声優とアイドルの活動を両立するハイブリッドユニット・i☆Risのメンバー・若井友希でもある彼女は、約8年前に“友希”名義でのシンガーソングライターとしての活動をスタート。以降楽曲リリースやワンマンライブなど、様々な活動を通じて研鑽を重ねてきた。そんな彼女がリリースする本作は、これまでも楽曲制作に携わってきたRyo’LEFTY’Miyata