今年デビュー20周年の佐藤ありさが、12月20日に自身初となるカレンダー「佐藤ありさオフィシャルカレンダー2026」を発売することが決定。表紙、収録カット、特典カット2種が解禁された。【写真】凛とした大人の魅力と透明感を見せる収録カット1988年生まれ、北海道出身の佐藤は、2005年にファッション誌「Seventeen」のモデルオーディションで「ミスセブンティーン2005」に選ばれ、同誌専属モデルとしてデビュー。数々の女性誌