全国で下水道管の老朽化が問題となる中、熊本市の大西一史市長が耐震化を進める現場を視察しました。 【写真を見る】下水道管を視察する熊本市の大西市長 大西市長は23日夜、熊本市中央区本荘の通称「産業道路」から、直径約2mの下水道管の中に入りました。 工事は、1972年に整備されてから53年が経つ下水道管約1.8kmを耐震化するもので、地下7mにある下水道管内を歩きながら進捗状況を確認しました。 熊本市によりますと、市