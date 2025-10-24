24日午後、東京・港区のアメリカ大使館近くで、男がリュックから刃物を取り出し暴れ、取り押さえる際に機動隊員の足に刃物が刺さり、ケガをする事件がありました。警視庁によりますと、24日午後2時半ごろ、港区赤坂のアメリカ大使館の近くで、警視庁の機動隊員が男に職務質問をしたところ、男がリュックなどから刃物2本を取り出し暴れたため、取り押さえられました。その際、26歳の男性機動隊員の足に刃物が刺さり、大けがをしまし