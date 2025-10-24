クリス・ヘムズワースとマーク・ラファロが主演する映画『CRIME 101』が、邦題『クライム101』として、2026年2月13日より日米同時公開が決定。あわせて、予告編とUS版ポスターが公開された。【動画】日米同時公開決定『クライム101』予告編本作は、現代アメリカを代表する犯罪小説の巨匠＝大ベストセラー作家ドン・ウィンズロウの原作を、アカデミー賞（R）に名を連ねる名優たちの豪華競演により映画化したクライムアクション