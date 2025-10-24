2019年に行われた親友ヘイリー・ビーバーとジャスティン・ビーバーの結婚式に、カットアウトがセクシーで豪華な“お目立ちドレス”を纏って出席し、批判を浴びてしまったカイリー・ジェンナーが、最新インタビューでこの騒動を振り返った。【写真】カイリーが当時着たド派手なドレス米版VOGUEのビデオインタビューで、過去のアイコニックなドレス姿を振り返ったカイリーは、2019年に南カリフォルニア・ブラフトンで行われたヘ