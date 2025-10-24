バルミューダは、空気を洗う美しい加湿器「Rain」の新モデルを発表しました。2025年10月23日より予約受付を開始し、11月上旬より順次発売します。実売価格は6万9300円（税込）。 ↑「Rain」（新モデル）。 Rainは、花器や壺に着想を得て、空間に自然となじむようにデザインされた気化式加湿器です。2013年の発売以来、直感的な使いやすさと美しいデザインが支持されています。 新モデルでは、高精細ディスプレイを採用し