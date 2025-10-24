きのうのドラフト会議。東海地方の候補たちが続々と指名される中、愛知県豊橋市の高校として74年ぶりに聖地・甲子園でプレーをした、豊橋中央の松井蓮太朗選手も、涙で夢のプロ入りを果たしました。 【写真を見る】ドラフト指名に涙 愛知 豊橋中央･松井蓮太朗選手 甲子園湧かせた幼馴染バッテリーの再結成は…「いつかプロの世界で」 松井選手は、チームの要として幼馴染の髙橋大喜地投手の力投を支え奮