◇米女子ゴルフ団体対抗戦インターナショナル・クラウン第2日（2025年10月24日韓国新朝鮮CC＝6542ヤード、パー72）1次リーグB組の日本はスウェーデンと1勝1敗で、通算1勝1分け2敗となった。山下美夢有、竹田麗央組はマデレーネ・サグストロム、イングリッド・リンドブラト組に3アンド2で勝った。古江彩佳、西郷真央組はマヤ・スタルク、リン・グラント組に3アンド2で敗れた。世界選抜が韓国に1勝1分けでB組首位に立っ