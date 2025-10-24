偽の画像や誤った情報など、ネット上に拡散される「フェイクニュース」について、適切な向き合い方などを伝えるためのイベントが始まりました。「疑惑」「流出」…おどろおどろしい見出しが並ぶ画面。AI技術の進化でフェイクニュースが大量に配信されていることを受けて、ヤフーニュースが、フェイクニュースの作られ方などを展示したイベントです。記者「『朝ごはんにサンドイッチを食べた』このように何気なく話している一言が大