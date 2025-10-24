◇欧州男子ゴルフツアージェネシス選手権第2日（2025年10月24日韓国ウージョンヒルズCC＝7367ヤード、パー71）第2ラウンドが行われ、59位から出た桂川有人（27＝国際スポーツ振興協会）が6バーディー、1ボギーの66で回り通算5アンダーの9位に浮上した。トップと1打差。中島啓太（25＝フリー）と星野陸也（29＝興和）は2アンダーで28位。松山英樹（33＝LEXUS）は1アンダーで44位となった。李昊桐（30＝中国）ら8人が6