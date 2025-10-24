男子種目別床運動決勝演技する南一輝＝ジャカルタ（共同）【ジャカルタ共同】体操の世界選手権第6日は24日、ジャカルタで種目別決勝が行われ、男子床運動で25歳の南一輝（エムズスポーツク）は12.533点で8位となり、2021、23年大会の銀メダルに続く表彰台はならなかった。予選の上位8人で争い、5位通過だった南は序盤の跳躍技で尻もちをついた。ジェーク・ジャーマン（英国）が14.866点で初優勝。日本に拠点を置いたことがあ