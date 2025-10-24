自分たちが暮らす地域の魅力を学ぼうと高知市の小学生たちが観光ボランティアガイドと一緒に観光スポットを巡りました。10月24日、高知市のはりまや橋小学校の4年生66人が、地域の魅力を学ぼうと総合的な学習の時間に土佐観光ガイドボランティア協会のメンバーと一緒にオーテピア周辺やはりまや橋など、校区周辺の観光スポットを巡りました。児童たちは観光ボランティアガイドの話を熱心に聞いて身近な地域の歴史につ