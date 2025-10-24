「ボートレースダービー・ＳＧ」（２４日、津）原田幸哉（５０）＝長崎・７６期・Ａ１＝が５０歳の誕生日を自らの勝利で飾った。６号艇で３着条件の勝負となった予選最終日となる４日目２Ｒで１着。４コースから鮮やかにまくり差し、予選突破を決めた。仕上がりに関しては「今節の中でも一番いい感触でした。イメージ通りに進んだ」と笑顔で、「５０歳になっても、いいレースを提供できるように、集中して精いっぱい走りたい