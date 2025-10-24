10月22日、美術館の学芸員が病院に出向いて、オンラインで美術館と繋げる「出張美術館」が開かれました。若手学芸員が企画したこの取り組みを、私が取材してきました。 （宮下寧々アナウンサー）「オンラインでつなぐ出張美術館があると聞いて、徳島市民病院に来ました」 出張美術館は、学芸員が美術館の外に出向き、オンライン中継を活用して、館外から美術作品を鑑賞してもらう取り組みです。（宮下寧々アナウンサ&#