「ボートレースダービー・ＳＧ」（２４日、津）桐生順平（３９）＝埼玉・１００期・Ａ１＝が４日目４Ｒでシリーズ初白星を獲得。２コース差しで準優進出を決めたが、「調整は全然合っていないです」と浮かぬ顔。「下ろす前から違和感があるし、自分でもよく分かっていません」と課題を提示した。それでも、「３日目（２３日）のイン戦は逃げられずにお客さんに迷惑をかけたし、準優はしっかり走りたいです」と気合は十分。ベ