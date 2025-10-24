女優の山田杏奈（24）が24日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。映画「恋に至る病」（廣木隆一監督、24日公開）で共演した、なにわ男子の長尾謙杜（23）の印象を話した。この日は2人でスタジオに。山田は長尾を「世渡り上手っぽい」と表現した。「話していても、『全然知らない人でも話しかけに行くんだよね』っていうワードが出てくる」。映画の撮影時、長尾が「メークさんを『ママ』って呼んでいた」