山田洋次監督（94）が24日、出身地の大阪府豊中市で行われた最新作「TOKYOタクシー」（11月21日公開）の先行上映会の舞台あいさつに出席した。俳優北山雅康（58）も登壇した。豊中市名誉市民の山田監督は「生まれ故郷の豊中に久しぶりに帰ってまいりました。生まれも育ちも岡町です。いまでも生まれた赤い屋根のオシャレな家が大事に保存されている。ありがたい」と感謝した。「TOKYOタクシー」は24年に日本アカデミー賞外国作品賞