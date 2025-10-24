「北朝鮮による拉致被害者家族会」は、23日高市総理と就任後初めて面会しました。メンバーとして参加した寺越昭二さんの家族は、24日に金沢市内で会見を開き、「政府には毅然とした態度で拉致問題に対応してほしい」と話しました。拉致被害者家族会は官邸で高市総理と面会し「速やかに首脳会談に向けた動きに転じてもらいたい」と要請しました。北朝鮮に拉致された疑いのある石川県志賀町の寺越昭二さんの長男、昭男さんと三男の内