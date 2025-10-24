エミレーツ航空は、ドバイ〜オスロ線にエアバスA350-900型機の投入を10月17日から開始した。エアバスA350-900型機には、ビジネスクラスを「1−2−1」配列で32席、プレミアムエコノミークラスを「2−3−2」配列で21席、エコノミークラスを「3-3-3」配列で259席の計312席を配置している。エアバスA350-900型機は、エディンバラ、クウェート、バーレーン、マスカットなどに就航しており、年内に17都市へ投入を予定している。エミレー