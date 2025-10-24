カンタス航空は、「オーストラリアセール」を10月24日から30日まで開催する。対象路線と往復運賃は以下の通りで、いずれも燃油サーチャージ、諸税込。搭乗期間は11月8日から2026年9月30日まで。カンタス航空は、東京/羽田〜シドニー線を1日2往復、東京/成田〜メルボルン・ブリスベン線を各1日1往復運航している。・東京/羽田発着（エコノミークラス、ビジネスクラスの順）シドニー（89,000円／349,000円）、アデレード（99,000円／