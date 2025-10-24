「パックンチョ＜チョコ＞」森永製菓は、丸い一口サイズのビスケットに、チョコクリームを入れ、お菓子の表面にディズニーキャラクターを印刷した「パックンチョ」から、ディズニー最新作「ズートピア2」期間限定デザインの「パックンチョ」を10月下旬から順次発売する。また、お菓子の表面のプリントも期間限定で「ズートピア2」の絵柄になっており、全34種類で好きなキャラクターを探して楽しめる。今だけの限定デザイン商品の発