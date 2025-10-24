日本航空（JAL）は、「JAL国内線特典航空券タイムセール」を10月29日から11月4日まで開催する。JAL国内線特典航空券の必要マイル数を最大2,500マイル割り引く。路線と片道必要マイル数の一例は東京/羽田〜大阪/伊丹線が5,500マイル（通常6,500マイル）、東京/羽田〜札幌/千歳・福岡線が6,500マイル（同8,500マイル）、東京/羽田〜沖縄/那覇線が7,000マイル（同9,500マイル）など。搭乗期間は2026年1月6日から2月28日まで。キャンペ