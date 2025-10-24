羽田空港第3ターミナル出発ロビー「ゴジラモニュメント」完成イメージパース図東宝、日本空港ビルデング、東京国際空港ターミナルは3社で連携し、日本のエンターテインメントを、羽田空港から世界へ発信する超大型プロジェクトとして、HANEDA GODZILLA GLOBAL PROJECTを始動する。昨年11月に生誕70周年を迎え、さらなる拡大を続ける「ゴジラ」。その新たな挑戦の舞台は、国内外から多くの人々が訪れ、日本の文化と伝統の発信拠点で