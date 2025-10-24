松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、10月29日午後3時から、「チキン南蛮定食」を発売する。左から：チキン南蛮（2枚）定食、ロースかつ＆チキン南蛮（1枚）定食カラッと揚げた鶏もも肉に、甘酸っぱい特製ダレと、チキン南蛮のために仕上げた“玉子たっぷりタルタルソース”をふんだんにかけた「チキン南蛮」が登場する。タレの甘酸っぱさと濃厚なタルタルソースは相性抜群でいうことなし。チキン南蛮を堪能できる