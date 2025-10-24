■異例の「三笠宮寛仁親王妃家」創設令和7（2025）年9月30日、皇室経済会議が約7年ぶりに開かれ、彬子女王殿下が三笠宮家の新しい当主になられることと、その母君の信子妃殿下が「三笠宮寛仁親王妃家」として独立の生計を営まれることが決まった。寛仁親王妃信子さま。2017年6月3日、海上自衛隊東京音楽隊の横浜開港記念祭にて。（写真＝防衛省／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）筆者はこの報道に接した際、まず次のように考えた。