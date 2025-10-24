ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」は24日、4日間の予選が終了。25日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われる。50歳の誕生日を自らの勝利で祝った。予選最終日の4日目2R、6枠の原田幸哉（長崎）は4コーススローへ合流し、コンマ04の仕掛けから絶好の展開を捲り差し一閃（いっせん）。“イケオジ”が緑枠で大きな勝利を挙げて、得点率は6.80までジャンプアップ。50代最初の白星がセミファイナルを決める会心のターン