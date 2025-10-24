「華麗な日々(原題)見どころSP」 自身の名が広く知られるきっかけとなった韓国・KBSのシットコム(シチュエーションコメディ)「思いっきりハイキック！」(2006-2007年)以来、幅広い作品で存在感を放ってきたチョン・イル。昨年は、約5年ぶりの舞台復帰となった「蜘蛛女のキス」での同性愛者モリーナ役が注目を集めたが、今年8月より韓国で放送を開始した「華麗な日々(原題)」では、"古巣"というべきKBSで約3年ぶりにドラマ復