◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース第2日（2025年10月24日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）88位で出たアマチュアの延田フェリーオノリン（15）は1バーディー、3ボギーの74で回り通算6オーバーの87位で決勝ラウンドに進めなかった。ティーショットは安定していたが、アイアンショットが乱れてチャンスをつくれなかった。実力を出し切れず「チャンスはあると思ったけど、後半なかなかバー